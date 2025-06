Bundesschatz: Öffentlicher Sektor darf investieren

Das gab Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Montag bekannt. Derzeit gebe es ungefähr 110.000 private Anlegerinnen und Anleger, insgesamt seien vier Milliarden Euro in Bundesschätzen veranlagt worden. „Gerade in Zeiten volatiler Finanzmärkte ist eine sichere und risikoarme Geldanlage für Bundesländer, Gemeinden, Städte und für alle anderen öffentliche Einheiten entscheidend. Darüber hinaus profitiert der öffentliche Sektor von den niedrigen Finanzierungskosten des Staates. Der Bundesschatz bietet auch das Potenzial, die Schuldenquote der Republik Österreichs auf gesamtstaatlicher Ebene zu reduzieren (...)“, sagte Marterbauer bei einer Pressekonferenz in Wien.