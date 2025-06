Burgenland: Unwetter traf Weinbau mit voller Wucht

Am Dienstagabend wurde der Bezirk Güssing von einem schweren Unwetter heimgesucht, das binnen Minuten massive Schäden in der Landwirtschaft und im Weinbau angerichtet hat. In nur 30 Minuten fegten am Dienstagnachmittag orkanartige Böen mit Starkregen und Hagel über Teile des Bezirks hinweg. Besonders betroffen: die Region rund um Heiligenbrunn – das Herz der Uhudler-Kultur im Südburgenland.