Maschine durfte wegen Verspätung nicht mehr landen

Einer der 221 Passagierinnen und Passagiere (sieben Besatzungsmitglieder flogen ebenfalls mit, Anm.) war „Bild“-Fotograf Daniel Scharinger (36), der am Samstag beim Heino-Auftritt im Bierkönig auf Mallorca gewesen war, und am Montag nach München zurückfliegen wollte. „Der Flug sollte um 20.35 Uhr starten und um 22.40 Uhr in München landen, aber es gab eine Verzögerung“, sagte er. Erst um 22.52 Uhr sei die Condor-Maschine gestartet.