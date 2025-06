Halbfinale! Französin Boisson begeistert in Paris

Gauff zum dritten Mal in der Runde der letzten vier

Die US-Amerikanerin bezwang ihre Landsfrau Madison Keys nach Satzrückstand 6:7(6), 6:4, 6:1. Gauff, die Gewinnerin der US Open 2023, steht zum dritten Mal in der Runde der letzten vier in Roland Garros und darf weiter vom zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Im anderen Halbfinale stehen sich die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus und Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen gegenüber.