Aktion „Spinnennetz“: Russen schwören Rache

„Rache ist unvermeidlich“, teilte Medwedew, Vizechef des russischen Sicherheitsrats, mit. Zugleich verwies er auf den aktiven Vormarsch der russischen Armee. „Alles, was in die Luft gesprengt werden sollte, wird in die Luft gesprengt werden, und diejenigen, die ausgelöscht werden sollten, werden verschwinden“, fuhr der russische Ex-Präsident fort.