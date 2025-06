Viertelfinale: Sinner gegen Bublik ab 14 Uhr LIVE

Die Nummer eins der Welt schlug Montagabend in Paris im Achtelfinale den Russen Andrej Rublew mit 6:1,6:3,6:4. „Ich bin sehr glücklich, weil die Dinge können hier sehr schnell auch ganz schlecht laufen. Speziell im ‘best of five‘-Modus kann es sehr lange gehen. Daher bin ich froh, es in drei Sätzen beendet zu haben. Das war heute eine sehr gute Leistung“, war Sinner zufrieden.