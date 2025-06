Amtsmissbrauch: Bedingte Haft für Bürgermeister

Urteil noch nicht rechtskräftig

Der Prozess dürfte vorerst der Gipfel zahlreicher Streitereien sein: Denn wie berichtet, sieht sich der Bürgermeister seit 2015 mit einer Flut an Anzeigen konfrontiert. Daher kam gefühlt halb Pölla am Mittwoch in Krems zusammen, um der Verhandlung beizuwohnen. Dem aktuellen Rechtsstreit war eine vom betroffenen Bürger eingebrachte Amtshaftungsklage gegen die Gemeinde vorangegangen – und in erster Instanz Recht gegeben. Nun kassierte Kröpfl im Prozess um Amtsmissbrauch ein Jahr bedingte Haft. Die (nicht rechtskräftige) Strafe sei „so ausgemessen, dass kein Amtsverlust damit verbunden ist“, erklärte Frau Rat. Die Steinmauer steht indes noch immer.