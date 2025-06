Regierung zu EU-Verfahren: „Wir biegen das gerade“

Österreichs Plan liegt bereits in Brüssel

Den mittelfristigen Fahrplan, um dieses Defizit wieder zu korrigieren, hat Österreichs Bundesregierung bereits im April bei der EU-Kommission eingereicht. Ist das Verfahren einmal eröffnet, werden sämtliche für das Budget relevanten Entscheidungen in Wien mit der Kommission in Brüssel abgestimmt. „Es ist wichtig, dass Österreich konsequent dem mittelfristigen Strukturplan folgt“, betonte der zuständige EU-Kommissar Valdis Dombrovskis. Die Kontrolle durch die Kommission ist also durchaus engmaschig.