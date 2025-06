Merz hält an Zurückweisungen an Grenzen fest

Innenminister Alexander Dobrindt betonte jedoch, dass es sich um einen Einzelfall handle. Er sei überzeugt, „dass die Zurückweisungen in Einklang mit dem Recht sind“, sagte der CSU-Politiker am Dienstag in Berlin. „Unserer Erkenntnis nach ist ein Hauptsacheverfahren anhängig“, fügte er mit Blick auf die Eilentscheidung des Berliner Gerichts hinzu. Daher strebe die Bundesregierung eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren an. Es komme maßgeblich auf die Begründung einer Zurückweisung an.