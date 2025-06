Autofahrer zahlte wegen 11 km/h 136 Euro Strafe

„Mein Vater und mein Großvater waren beide leidenschaftliche Stahlarbeiter, gemeinsam rund 60 Jahre lang. Ich komme aus Wels und war gerade am Weg zu ihrem Grab, da wollte ich mir ihren ehemaligen Arbeitsplatz entlang der Stahlstraße am Gelände der Voest ansehen“, berichtete ein beeinträchtigter Welser, der anonym bleiben will, der „Krone“.