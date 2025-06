Vor Kindern masturbiert: „Habe krankhafte Neigung“

Der Albtraum für alle Eltern: Nach dem Schwimmkurs in einem Wiener Fitnessstudio tummelten sich vergangenen Jänner die Kinder in der Gemeinschaftsdusche. Unwissentlich, was ein 28-Jähriger tat. „Er hat immer wieder seinen Kopf vor die Glaswand gestreckt“, erinnert sich ein Zeuge, für den das Landl kein fremdes Pflaster ist. Er ist hauptberuflich Justizwachebeamter in der JA Josefstadt, hat täglich mit Straftätern zu tun.