Karibik: Stinkende Algenhaufen statt Traumstrand

Auf offener See wichtiger Lebensraum

Auf offener See sind die Sargassum-Algen ein wichtiger Lebensraum für Schildkröten und Garnelen. In Küstennähe jedoch richten sie großen Schaden an, da sie im flacheren Wasser das Sonnenlicht blockieren und so das Wachstum von Korallenriffen hemmen können.