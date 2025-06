Brooke Shields stänkert gegen Herzogin Meghan

Die plauderte jetzt nämlich in der aktuellen Podcast-Folge von India Hicks, der Patentochter von König Charles, über ein Treffen mit der Herzogin von Sussex, das im letzten Jahr passiert war. Shields und Meghan nahmen im März 2014 gemeinsam an einem Panel beim „South by Southwest“-Festival zum Internationalen Frauentag teil, doch dabei soll es zu einer etwas unangenehmen Situation gekommen sein, wie die Hollywood-Schönheit jetzt schilderte.