Flughafen Palma de Mallorca stand unter Wasser

Während es in vielen Teilen Mallorcas am Dienstag trocken blieb, fielen in Palma nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet nachmittags innerhalb einer einzigen Stunden mehr als 43 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel.

(Bild: APA/AFP/JOE KLAMAR (Symbolbild))