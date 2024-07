Moto Guzzi V100: Wellenritt mit V und Flügel

Bei Moto Guzzi denkt man irgendwie meist an die Vergangenheit, die gut 100-jährige Markengeschichte, an Retro, an Bikes so wie früher. Doch die zum Marktstart vergangenes Jahr völlig neukonstruierte Mandello lässt sich zum modernen Hightech-Bike aufrüsten (noch mehr, wenn sie endlich auch das Radarsystem der Stelvio bekommt). Und ich habe im ersten Absatz nicht übertrieben, was das Flügelausbreiten betrifft.