Wer für die FPÖ bald im EU-Parlament sitzen wird

Harald Vilimsky war einer der engsten Wegbegleiter des frühen FPÖ-Parteichefs Heinz-Christian Strache und von 2006 bis 2020 Generalsekretär der FPÖ. Seit 2014 ist der 57-Jährige EU-Abgeordneter und seit Sonntagabend auch strahlender Wahlsieger. Wenngleich die FPÖ nicht das angestrebte Ergebnis von 30 Prozent erreichte und auch nicht an die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 1996 (27,53 Prozent) herankam, fuhr man den ersten bundesweiten Wahlerfolg der Partei überhaupt ein und überholte knapp, aber doch mit der ÖVP sogar die selbsternannte Europapartei – in Prozenten, aber auch in Mandaten.