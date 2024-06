„In diesen zwei Tagen kann alles passieren!“

Österreichs Handball-Teamkapitän Nikola Bilyk, Legionär beim THW Kiel, kehrt beim Champions-League-Finalturnier in Köln an die Triumphstätte der EM zurück. Im Semifinale am Samstag baut sich mit Barcelona nicht nur der Titelverteidiger auf, sondern auch jener Klub, der ihn auf dem Wunschzettel hatte.