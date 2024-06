Ein „Denkprozess“ für die zweite Liga

Ein Projektteam, zu dem jedes Bundesland einen Vertreter schicken darf, soll nun bis zum Jahresende die Möglichkeiten ausloten. Die Bundesligavertreter treffen sich bereits kommenden Mittwoch zu einer Klubkonferenz. Mit dabei auch Austria Lustenaus Vorstandssprecher Bernd Bösch. Sein Statement zur möglichen Reform: „Ein Betrieb mit 28 Vollprofi-Vereinen, so wie es derzeit der Fall ist, kann in Österreich nicht funktionieren. Das ist eindeutig zu viel.“ Bösch will sich jedoch nicht festlegen, wie eine mögliche Reform aussehen kann. „Sie kommt auch frühestens in zwei Jahren, denn so lange laufen die TV-Verträge noch.“