Go-Mobil feiert Jubiläum: fast 100-mal zum Mond

Von Moosburg aus hat diese einzigartige Idee im Jahr 1999 den Siegeszug angetreten: Örtliche Vereine – ab Juli sind es schon 23 an der Zahl – organisieren sich und stellen einen privaten, kostengünstigen Fahrdienst innerhalb der eigenen Gemeindegrenzen auf – für Fahrten zum Einkaufen, zum Arzt, zu einem Fest, zu Besuch bei Freunden. Und so hat sich die Go-Mobil-Idee auf nunmehr 41 Gemeinden ausgedehnt, wenn mit Juli auch das Görtschitztal in Betrieb geht.