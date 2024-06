FPÖ widerspricht sich im Wahlkampf-Finish selbst

„Gedankenaustausch“ mit Helferich

Am Samstag war der AfD-Mann zu Gast in Wien. „Zum Gedankenaustausch“, wie Belakowitsch am Samstag auf Facebook mitteilte. „Der Austausch mit Abgeordneten anderer Länder ist Teil des politischen Alltags“, erklärte die FPÖ-Politikerin nach Kritik an dem Treffen gegenüber der APA. Helferich sei immerhin Abgeordneter zum Deutschen Bundestag. Auf Facebook schrieb Belakowitsch, es sei „immer besser, miteinander als übereinander zu sprechen.“