Vilimsky geht Journalisten auf offener Straße an

Doch was genau brachte den Politiker am Rande des Simmeringer Straßenfestes in Wien so in Rage? Die Frage lautete dem ORF zufolge im Wortlaut: „Die Rechtspopulisten und Rechtsextremen im Europäischen Parlament sind sehr zerstritten. Wie überzeugen Sie die Wähler, dass es nicht eine verlorene Stimme ist?“ Hintergrund ist der kürzliche Rausschmiss der AfD-Delegation aus der EU-Fraktion, der auch die FPÖ angehört.