Feuer in Wohnhaus: Schon wieder Brandstiftung?

Zwei Fälle von Brandstiftung

In den vergangenen Wochen beschäftigten Oberösterreich bereits zwei Fälle von mutmaßlicher Brandlegung – die „Krone“ berichtete. Zuerst wurde eine 19-jährige Feuerwehrfrau festgenommen – Verdacht: Brandstiftung in Goldwörth sowie in Feldkirchen an der Donau. Und in Bad Ischl soll ein 18-Jähriger einen Kellerbrand gelegt haben.