18-Jähriger hatte Feuer im Keller selbst gelegt

Nach einem verdächtigen Kellerbrand am frühen Samstagmorgen in Bad Ischl ist nun die Brandursache geklärt: Jener 18-Jährige, der gegen 5.30 Uhr beim Heimkommen in einem öffentlich zugänglichen Kellerraum des Mietshauses das Feuer bemerkt haben wollte, hat bei Einvernahmen gestanden, die insgesamt vier Brandherde selbst gelegt zu haben. Danach habe er seine Mutter aufgeweckt, die schließlich die Einsatzkräfte gerufen hatte.