Regierung will „fleißige Studierende“ anspornen

Die Regelung soll bereits rückwirkend ab Jänner in Kraft treten, erklärten Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Freitag. Studierende, die neben ihrem Studium auch noch arbeiten gehen, „erbringen doppelt Leistung“, betonte Plakolm: „Egal, ob sie kellnern, im Callcenter sitzen, am Bau aushelfen oder in ihrem zukünftigen Fachgebiet Erfahrungen sammeln.“