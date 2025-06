Zeitung fordert „Todesstrafe“ für IAEA-Chef

Der Argentinier wird nach Angaben des Außenministeriums in Buenos Aires massiv bedroht. Grossi hatte nach den Angriffen Zugang zu den beschädigten Anlagen gefordert, um die Bestände an angereichertem Uran überprüfen zu können. Die Regierung in Teheran lehnt dies bisher ab und will die weitere Kooperation mit der Organisation beenden.