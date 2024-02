Was dürfen Studenten dazuverdienen?

Rückzahlung nur in Höhe der Überschreitung

Übersteigt das Einkommen des volljährigen Kindes die Steuerbemessungsgrundlage im Kalenderjahr, ist die Familienbeihilfe nur in der Höhe zurückzuzahlen, in der diese Grenze überschritten wurde. Ein Einkommen über 16.981,20 Euro führt zum Wegfall der gesamten Familienbeihilfe für dieses Kalenderjahr.