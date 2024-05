Spurensuche nach dem Brand mit einem Todesopfer

„Keine Ahnung, ich weiß es nicht“, antwortet Carla Kern, Besitzerin des bei Kurzurlaubern beliebten Rohrbacherhofes, auf die Frage, wie es nach dem schrecklichen Brand am Rohrbacher Stadtplatz für ihre Frühstückspension weitergehen soll. Sie selbst lebt zehn Kilometer von Rohrbach entfernt, wurde von einer Mitarbeiterin um zwei Uhr nachts aus dem Schlaf gerissen und über das Feuer informiert. Ihr Hotel liegt im hinteren Teil des Gebäudes, das in der Nacht zum Mittwoch ein Raub der Flammen wurde und momentan behördlich gesperrt ist. Auch beim im Erdgeschoß befindlichen asiatischen Restaurant meldet sich nur der Anrufbeantworter, während in der Bäckerei im Nachbarhaus am Donnerstag schon wieder Normalbetrieb herrschte.