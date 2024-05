Nicht nur digital: Behördenwege ganz persönlich

Direkter Kontakt

Doch so weit ist es zum Glück in Kärntens Amtsstuben noch nicht. „Bei all der Digitalisierungsoffensive ist es dem Magistrat wichtig, dass Amtswege weiterhin auch analog, also im direkten Kontakt erledigt werden können“, beruhigt man bei der Stadt Klagenfurt auf „Krone“-Anfrage. „Eine persönliche Hilfestellung ist gewährleistet – wenn erforderlich.“ So zähle Unterstützung beim Formularausfüllen explizit zum Angebot des Bürgerservices.