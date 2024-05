Rom will aggressive Möwen mit Drohne vertreiben

Ideale Lebensbedingungen

„Die Drohne hat einen Propeller aus Gummi, der niemandem schadet. Wir befinden uns noch in der Testphase, aber die Resultate im Kampf gegen Möwen sind ermutigend“, berichtet Lunerti. Eine Großstadt sei für Wildtiere wegen der großen Menge an Futter besonders attraktiv, erzählt der Experte. So verlassen sie die Wälder, um in Roms Außenrandbezirke zu ziehen, wo sie im Müll herumstöbern können und Nahrung finden. Das gilt für Wildschweine, Füchse, aber auch für Möwen.