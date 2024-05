Linzer Helden, erfüllt euch euren Kindheitstraum!

„Wollte Pensionist werden!“

Doch wovon haben die Linzer Finalhelden sonst in der Kindheit geträumt? Torjäger Mislav Grgic, der in der Freizeit Schach spielt, wusste schon als Kind, dass er Handball-Profi werden will, während es Silas Wiesinger gemütlicher anlegen wollte: „Ich wollte immer Pensionist werden!“ Nicolas Paulnsteiner erfüllte sich heuer einen großen Traum mit dem Wechsel in die deutsche Liga. Regisseur Lucijan Fizuleto wollte früher Pokemon-Trainer werden – die Leidenschaft teilt auch Torhüter David Zwicklhuber, der sein gesamtes Geld für One-Piece-Karten ausgibt.