Warum dieser Wirt seine Preise nun wieder senkt

Wenn er an seine Burger-Kette „Burgerista“ denkt, frohlockt Gastronom Thomas Altendorfer. Nicht ganz so „geschmiert“ lief´s zuletzt in zwei anderen seiner Lokale. Bei dem einen denken viele, es wäre zu, das andere war bisher nicht so leicht zu finden. Dennoch sieht Altendorfer, einen Grund seine Preise zu senken.