Schülerdisco wegen Nazi-Parolen abgebrochen

Während in Deutschland weiterhin hitzig über einen Nazi-Eklat in einem Sylter Lokal debattiert wird, ist es nun auch in einem norddeutschen Elite-Internat zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Während einer Schülerdisco am vergangenen Donnerstag begannen plötzlich einige Gäste „Deutschland den Deutschen. Ausländer raus“ zu singen – erneut zum Party-Hit „L’Amour Toujours„ von Gigi D’Agostino.