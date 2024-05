„Ich wurde weltoffen und tolerant erzogen“

Moritz S. gesteht inzwischen ein, einen Fehler gemacht zu haben. Er schäme sich dafür, habe sich bereits der Polizei gestellt und werde auch die rechtlichen Konsequenzen tragen. „Ich will mich öffentlich und aufrichtig entschuldigen für das, was passiert ist. Alle, die wir damit vielleicht verletzt haben, bitte ich um Entschuldigung“, postete er in sozialen Medien.