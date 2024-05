Lokalgäste tanzen und singen rassistische Parolen

Die kurze Aufnahme – krone.at zeigt diese aus medienrechtlichen Gründen nicht – verbreitet sich rasant in den sozialen Medien, auch wenn das ursprüngliche Posting bereits wieder gelöscht wurde. Das Lokal, vor dem die jungen Leute tanzen, distanzierte sich in der Nacht auf Freitag von den Gästen und kündigte Konsequenzen an.