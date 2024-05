„Kleinere Teams wachsen dann oft über sich hinaus“

Nach Horror-Frühjahr im Finale

Ähnlich und vielleicht sogar noch erfolgreicher machen es auch heuer die Linz-Handballer. Denn als Tabellenachter und einem Horror-Frühjahr schaffte man es gerade so in die Play-offs, in denen aber erneut unglaublich abgeliefert wird und nach Triumphen gegen Schwaz und Margareten der Finaleinzug folgte. Am Dienstag steigt Spiel 1 der Best-of-3-Serie gegen Hard. Und umgekehrt zu den Panthers wollen die Linzer auch dort überraschen. Zuzutrauen ist es der Mannschaft von Milan Vunjak allemal. Beispiele, in denen Außenseiter in den Play-offs aufzeigten, gibt es auch in anderen Ligen: