Pensionisten wollen Anti-Diskriminierungsstelle

Altersdiskriminierung muss ein Ende haben

„Ein klarer Fall von Altersdiskriminierung“, sagt Kostelka und fordert abschließend: „Es ist Zeit, diese und andere Formen von Altersdiskriminierung in der Gesellschaft, der Wirtschaft, im Banken- und Versicherungswesen, in der Arbeitswelt, in der öffentlichen Verwaltung und in der Politik zu beseitigen. Eine bundesweite Anti-Altersdiskriminierungsstelle kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.“