Kooperation mit GAK? Gleichenberg am Scheideweg

Sportlich tun Wendler und Co. jedenfalls alles, um in der Regionalliga zu bleiben: Seit der Rückzugsmeldung wurden drei Spiele in Folge gewonnen. Der Ausgang der Diskussionen rund um einen Fortbestand der Gleichenberger sowie das sportliche Abschneiden der Steirer-Klubs in der RL Mitte werden in den unteren Ligen genau beobachtet. Tritt der (unwahrscheinliche) Fall ein, dass Allerheiligen, Gleichenberg oder sogar noch Gleisdorf auf den Abstiegsrängen der RL Mitte landen, müssten fünf Klubs aus der steirischen Landesliga absteigen.