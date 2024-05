Paukenschlag! Bad Gleichenberg stellt Betrieb ein

Das Ende der Kampfmannschaft ist allerdings nicht das Ende von Fußball in Bad Gleichenberg. „Die Infrastruktur ist bereit für unsere Jugend und das Funktionärsteam wird sich verstärkt in die Kooperation ‘Junge Löwen TUS Bad Gleichenberg‘ einbringen. In der kommenden Saison wird die Kooperation mit 10 Jugendmannschaften starten“, heißt es in der Aussendung.