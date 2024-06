Serviceskandal! Fußballfans in Passau gestrandet

Österreichische Fußball-Fans am Weg nach Düsseldorf sitzen seit drei Stunden in Passau fest! Grund: Es gab als Schienenersatzverkehr nur einen Bus für drei Züge. Der Wiener Andreas F. sagt zum Serviceskandal der Deutschen Bahn: „Die Leute waren sehr geduldig, aber dann kippte die Stimmung.“ Seit 12.43 Uhr sitzt er jetzt mit seinem Sohn in einem Bus in Richtung Regensburg. Bis Düsseldorf wird es jetzt ein Wettlauf mit der Zeit.