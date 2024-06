Voitsbergs Meisterparty und kurioses Abstiegsdrama

Mit einem 2:0-Sieg und einer rauschenden Meisterparty verabschiedet sich Voitsberg in die 2. Bundesliga. Einen echten Krimi gab es im Abstiegskampf – schlussendlich müssen die WAC Amateure den bitteren Gang in die Landesliga antreten. Die Highlights der 30. Runde in der Regionalliga Mitte gibt es im Video.