Die Orginal-Ampel in Berlin ist die schlechteste Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und alles andere als ein Vorbild. Das ständige Gezerre der ideologischen Gegner trägt zu den schlechten Wirtschaftsdaten bei. Bundeskanzler Scholz (SPD) verweigert eine klare Führung, obwohl der deutsche Regierungschef im Gegensatz zum Kanzler in Österreich die Richtlinienkompetenz hat.