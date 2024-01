Nur jeder fünfte Deutsche ist mit Scholz zufrieden

Unsere Nachbarn haben ihrem Regierungschef kein gutes Zeugnis ausgestellt: Einer neuen Umfrage nach ist nur etwa jede fünfte Person (19 Prozent) in Deutschland mit der Arbeit von Olaf Scholz zufrieden. Das ist der niedrigste Wert in einer Infratest (Name des Meinungsforschungsinstitutes, Anm.)-Befragung für einen Bundeskanzler seit 1997.