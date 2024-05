Lena Schilling: Es geht um so viel mehr

Gut, Ursula von der Leyen kennt man. Aber sagen Ihnen die Namen Nicolas Schmit, Sandro Gozi, Terri Reintke und Walter Baier etwas? Es sind die europäischen Spitzenkandidaten zur EU-Wahl, heute in 15 Tagen, 74 Jahre nach der Geburtsstunde der Europäischen Union. In einer Fernsehdiskussion vor 900 Zuschauern stellten die Fünf diese Woche ihre Ideen für die Zukunft unseres Kontinents vor. Da ging es um wirklich große Themen. Um Migration, Klima, Verteidigung und Wirtschaft. Um Frieden und Wohlstand. Darum, wie die Welt für mehr als 500 Millionen Menschen in diesem Europa künftig aussehen sollte oder könnte. 500 Millionen, zu denen wir auch zählen.