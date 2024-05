Nach wildem Vorwurf gegen SPÖ: Grüne rudert zurück

„Gerüchte der SPÖ zuzuordnen“

„Es gehen halt alle Gerüchte auf wenige Personen zurück, die der SPÖ zuzuordnen sind“, meinte die grüne Generalsekretärin in ihrem Pressestatement. Voglauer erwähnte darin etwa, dass in der Causa immer wieder ein früheres SPÖ-Mitglied vorkomme. Zudem stellte Voglauer unter anderem eine Verbindung zwischen dem in der gesamten Causa auftauchenden Aktivisten und Schieder her, indem sie darauf verwies, dass beide in der SPÖ Penzing aktiv gewesen seien.