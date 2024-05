Zwei Justizwachen bald Staatsanwalt oder Richter

Die österreichische Richtervereinigung fordert mehr als 100 zusätzliche Planstellen, weil die Fallzahlen bei den Gerichten seit einiger Zeit stark ansteigen. Für zwei davon gäbe es schon aussichtsreiche Kandidaten: Thomas H. und Michael P., beide 34 Jahre alt, gehen in der Justiz einen besonders bemerkenswerten Weg. H. war elf Jahre lang Justizwachebeamter in der Justizanstalt Josefstadt, sein Kollege fünf Jahre in Simmering und drei Jahre in Gerasdorf in der direkten Arbeit mit Häftlingen tätig.