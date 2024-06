Tour de Suisse: Gall holt Platz im Spitzenfeld

Feinschliff für die Tour

Gall will sich seinen letzten Schliff für die am 29. Juni beginnende Tour mit einem Höhentrainingslager in den französischen Seealpen holen, wo die Tour diesmal in der Schlusswoche rollen wird. 2023 gewann Gall bei der Tour die Königsetappe und wurde nach weiteren Spitzenplätzen Achter der Gesamtwertung und Zweiter im Bergklassement. Ein Spitzenplatz in der Gesamtwertung ist auch diesmal sein erklärtes Ziel.