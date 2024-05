Beach Boys: Ein Leben in (fast) perfekter Harmonie

Was kann man über eine der musikalisch einflussreichsten und kommerziell erfolgreichsten Bands der Welt erzählen, das nicht schon längst gesagt wurde? Nicht viel. Was also tun, wenn man trotzdem eine zweistündige Dokumentation an den Mann und die Frau bringen möchte? Die Nostalgie befeuern und Sehnsüchte befriedigen. Letzteres war ja auch die Kernkompetenz der Beach Boys, die mit ihrer Musik wesentlich an der Entstehung des „Mythos Kalifornien“ in den 1960er-Jahren beteiligt waren. Für die dazu passenden Rückblicke sorgt reichlich Archivmaterial und private Aufnahmen der Brüder Brian, Carl und Dennis Wilson sowie Cousin Mike Love und Alan Jardine. Was die Beach Boys ausmachte? Ihre spezielle musikalische Harmonie, wie die Doku nicht müde wird zu betonen. Bereits auf der Auto-Rückbank ihrer Eltern trällerten die drei Brüder – stets angeführt vom Ältesten Brian – mehrstimmig vor sich hin.