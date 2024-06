Spezialsendung: Alles zu „House of the Dragon“

In dieser Spezialausgabe dreht sich alles um den Start der langersehnten zweiten Staffel von „House of the Dragon“. In London feierte die Serie, die 200 Jahre vor den Geschehnissen von „Game of Thrones“ spielt, vorab Premiere: riesige Drachenköpfe, viel Feuer, top-gestylte Stars und mittendrin das krone.tv-Team. Im Interview verraten die Schauspielerinnen und Schauspieler der beliebten Drachenserie erste Details zu den neuen Folgen: Was dürfen wir uns erwarten? Wie brutal wird’s diesmal und zwischen wem funkts auch hinter der Kamera? Das und mehr gibts im Stream On Spezial!