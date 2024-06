Die Drachen sind zurück: „Alle hatten Gänsehaut!“

Deutscher Komponist sorgt für Gänsehaut-Momente

Übrigens sorgt ein deutscher Künstler für die musikalischen Gänsehaut-Momente in „House of the Dragon“: Der deutsch-iranische Komponist Ramin Djawadi hat auch diesmal wieder grandiose Arbeit geleistet. „Ich weiß noch, als ich den originalen Titelsong von „Game of Thrones“ beim Vorspann der ersten „House of the Dragon“-Staffel gehört habe und all die Leute beobachten konnte, mit denen ich die Folge angeschaut habe. Alle hatten Gänsehaut und meinten, das hätte sie zurückversetzt zum kulturellen Zeitgeist von „Game of Thrones“. Fantastisch“, erinnert sich Schauspieler Ewan Mitchell, der den furchteinflößenden Aemond Targaryen spielt.