Mordversuch mit Machete: Urteil wird erwartet

Die „Krone“ berichtete über die blutigen Szenen, die sich am 22. Dezember 2023 in der Scherzhauserfeldsiedlung in Salzburg-Lehen abspielten: Im Zuge von Drogen-Geschäften gerieten der angeklagte Jemenit (39) und ein Salzburger (37) in Streit. Dabei holte der 39-Jährige laut Anklage eine Machete aus einem Zimmer, griff damit seinen Kontrahenten an. Dieser konnte den Schlag gerade noch mit dem Arm abwehren. Dadurch wäre aber beinahe der Arm des Opfers abgetrennt worden.